Süre sınırlı! TOKİ'den Ağustos fişeği patladı! 3.000 bile değil 2.057 TL taksitle 85.56 m2 3+1 daire satılıyor! 5 ilde 180 ay vade 493 bin TL'ye ev sahibi olun!

Ev almak isteyenler elinizi çabuk tutun. TOKİ Ağustos ayına girer girmez yeni duyurusunu yaptı. Orta gelirli vatandaşlara yüzde 25 peşinatla konut satışı yapıyor. Ayda 2.057 TL taksit imkanı ile 2+1, 3+1 dairelere kavuşabilirsiniz. Ağustos ayına giriş yapmamızla birlikte TOKİ'nin yeni duyuruları yakından takip ediliyor. Kış gelmeden ev almak isteyenler için büyük fırsat! Ev fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ev alma hayalini erteleyenler TOKİ'nin duyurularıyla kendine geliyor. Sık sık yeni projelerini ilan eden TOKİ dar gelirli ve orta gelirli ailelerin hayalindeki eve kavuşmasına yardımcı oluyor. İşte kampanya detayları...