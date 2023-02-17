Şubat-Mart 2023 Zamlı Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi neden yatmadı? ASHB-PTT-e Devlet sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.