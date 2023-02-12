Şubat ayı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigaraya zam indirim var mı? En düşük, en pahalı sigara fiyat LİSTESİ 2023!

Güncel sigara fiyatları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar sigaraya zam ve ya indirim var mı merak ediyor. 2023 yılıyla birlikte sigaraya zam gelmişti. Peki 2023 Şubat ayı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigaraya zam indirim var mı?