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Şubat ayı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigaraya zam indirim var mı? En düşük, en pahalı sigara fiyat LİSTESİ 2023!

Sigaraya zam, indirim geldi mi merak ediliyor. Sigara ve tütün kullanıcıları internet arama motorlarında güncel sigara fiyatlarını araştırıyor. Peki Şubat ayı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigaraya zam indirim var mı? İşte en düşük, en pahalı sigara fiyat listesi 2023...

12.02.2023 17:24 - Son Güncelleme: 12.02.2023 17:24
Şubat ayı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigaraya zam indirim var mı? En düşük, en pahalı sigara fiyat LİSTESİ 2023!

Güncel sigara fiyatları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar sigaraya zam ve ya indirim var mı merak ediyor. 2023 yılıyla birlikte sigaraya zam gelmişti. Peki 2023 Şubat ayı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigaraya zam indirim var mı?

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Şubat ayı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigaraya zam indirim var mı? En düşük, en pahalı sigara fiyat LİSTESİ 2023!

SİGARAYA ZAM, İNDİRİM VAR MI?

Sigara hakkında şuan için zam ve ya indirim duyurusu bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

Şubat ayı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigaraya zam indirim var mı? En düşük, en pahalı sigara fiyat LİSTESİ 2023!

Öte yandan 2023 yılına girilmesiyle birlikte birçok zam haberi geldi. Sigara ve alkole ise ÖTV oranında yüzde 22,3'lük zam gelmişti.

Şubat ayı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigaraya zam indirim var mı? En düşük, en pahalı sigara fiyat LİSTESİ 2023!

Yeni yılla birlikte sigara ücretlerine 4 TL zam yapılmıştı. Zam haberinin ardından vatandaşlar yeni bir zam beklerken beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Şubat ayı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika sigaraya zam indirim var mı? En düşük, en pahalı sigara fiyat LİSTESİ 2023!

Bazı sigaralarda indirime gidildiği duyuruldu.

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