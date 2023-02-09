Şubat ayı memur maaşları erken mi yatacak? Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Son dakika memur maaşları ödeme tarihleri 2023!
Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette beşinci güne yaklaşırken flaş bir karar alındı. Buna göre tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Haberi alır almaz internet arama motorlarında araştırmalara koyulan milyonarca kişi 'Şubat ayı memur maaşları erken mi yatacak? Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte memur maaşları ödeme tarihleri 2023!
09.02.2023 15:56 - Son Güncelleme: 09.02.2023 16:05
Şubat ayı memur maaşları erken mi yatacak, memur maaşları hangi gün yatacak soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem başta Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep Diyarbakır olmak üzere bölgedeki birçok kenti yıkıma uğrattı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Türkiye geneli memur maaşlarının da 4 gün erkene çekildiği duyuruldu.
ŞUBAT AYI MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?
Son dakika haberi... Karar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alındı. Memur maaşlarının ödemesi 4 gün geriye çekildi.