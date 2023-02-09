Şubat ayı memur maaşları erken mi yatacak? Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Son dakika memur maaşları ödeme tarihleri 2023!

Şubat ayı memur maaşları erken mi yatacak, memur maaşları hangi gün yatacak soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem başta Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep Diyarbakır olmak üzere bölgedeki birçok kenti yıkıma uğrattı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Türkiye geneli memur maaşlarının da 4 gün erkene çekildiği duyuruldu.