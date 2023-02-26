Şubat ayı Aile sosyal yardım paraları YATTI MI, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023!
2023 yılında sosyal yardım paraları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenmeye devam ediyor. Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde ise bu ayki ödemelerini henüz almamış olan vatandaşlar tarafından sorgulamalar sıklaştı. Bu noktada internet arama motorlarında ödemelerin ne zaman yapılacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki Sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Şubat ayı Aile Destek Programı sorgulama ekranı ve ödeme TAKVİMİ! Aile Destek parası ödeme listesi...
2023 Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı, neden yatmadı, ne zaman yatacak sorusu sıkça araşırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin bu ay hangi gün yatacağı araştırılıyor. İhtiyaç sahibi aileler başvuru yaparak Aile sosyal yardım paralarından yararlanabiliyor. Program kapsamında verilen ödemeler 12 ay boyunca sürüyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar E-devlet platformunu kullanarak başvuru yapabilir. İşte sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023!
ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Son dakika... Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri henüz yatmadı. Konu ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.