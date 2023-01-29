Şubat ayı Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Son dakika Aile Destek yardımı ne kadar oldu? Liste ve ödeme TAKVİMİ 2023

Şubat ayı Aile destek parasının yatacağı tarih vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 850 TL-1250 TL aralığında değişen miktarlarda yapılan ödemeler bu ay ne zaman yatacak merak konusu oldu. Peki Şubat ayı Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Son dakika Aile Destek yardımı ne kadar oldu?