Şubat ayı Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Son dakika Aile Destek yardımı ne kadar oldu? Liste ve ödeme TAKVİMİ 2023
Şubat ayının gelmesiyle birlikte Aile sosyal yardım paraları hakkında araştırmalar hızlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bir çok yardımın miktarı 2023 yılında arttı. Vatandaşlar Aile Destek paralarına da zam yapıldı mı merak ediyor. Öte yandan ocak ayı ödemeleri geçen ay erkene çekilerek yılbaşı öncesi yatırılmıştı. Gözler şimdi Şubat ayı ödemelerinde. Peki Şubat ayı Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Son dakika Aile Destek yardımı ne kadar oldu? İşte sorgulama ekranı, listesi ve ödeme TAKVİMİ 2023!
Şubat ayı Aile destek parasının yatacağı tarih vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 850 TL-1250 TL aralığında değişen miktarlarda yapılan ödemeler bu ay ne zaman yatacak merak konusu oldu. Peki Şubat ayı Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Son dakika Aile Destek yardımı ne kadar oldu?
ŞUBAT AYI AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Şubat ayı Aile Destek ödemeleri henüz yatmadı. Bu ay ödemelerinin yatırılacağı tarih henüz belli olmadı. Öte yandan yılbaşı öncesi ocak ayı aile destek yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.
29 Aralık 2022 tarihinde açıklama yapan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, ZAM GELDİ Mİ?
Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. Ancak Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik resmi bir açıklama gelmedi.
AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMA EKRANI
Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.