Şubat ayı 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI? Sosyal yardım paraları, çocuk desteği ne zaman yatacak, ertelendi mi? Zamlı aile destek parası İL İL ÖDEME LİSTESİ 2023!
Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Hak sahibi olan kişiler Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik deprem sonrası ödemelerin ertelenip ertelenmediği de araştırılan konular arasında. Peki,Şubat ayı 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak, ertelendi mi? İşte detaylar...
08.02.2023 20:33 - Son Güncelleme: 08.02.2023 20:33
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ