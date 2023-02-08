Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Şubat ayı 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI? Sosyal yardım paraları, çocuk desteği ne zaman yatacak, ertelendi mi? Zamlı aile destek parası İL İL ÖDEME LİSTESİ 2023!

Şubat ayı 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI? Sosyal yardım paraları, çocuk desteği ne zaman yatacak, ertelendi mi? Zamlı aile destek parası İL İL ÖDEME LİSTESİ 2023!

Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Hak sahibi olan kişiler Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik deprem sonrası ödemelerin ertelenip ertelenmediği de araştırılan konular arasında. Peki,Şubat ayı 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak, ertelendi mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
08.02.2023 20:33 - Son Güncelleme: 08.02.2023 20:33
Şubat ayı 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak, ertelendi mi? Zamlı aile destek parası İL İL ÖDEME LİSTESİ 2023!

Şubat ayıyla beraber Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri hane başına aylık 850-1250 TL arasında veriliyor. Peki, Şubat ayı Aile Destek ödemeleri YATTI MI? Şubat ayı zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şubat ayı 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak, ertelendi mi? Zamlı aile destek parası İL İL ÖDEME LİSTESİ 2023!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Şubat ayı aile destek ödeme tarihi hakkında duyuru yapılmış değil. Ödemelerin şubat ayı ortalarında yapılması bekleniyor. Bir önceki ayın ödemeleri 29 Aralık'ta gerçekleşmişti.

Şubat ayı 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak, ertelendi mi? Zamlı aile destek parası İL İL ÖDEME LİSTESİ 2023!

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet'ten veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Şubat ayı 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak, ertelendi mi? Zamlı aile destek parası İL İL ÖDEME LİSTESİ 2023!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Şubat ayı 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak, ertelendi mi? Zamlı aile destek parası İL İL ÖDEME LİSTESİ 2023!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

SON DAKİKA