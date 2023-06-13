Staj ve çıraklık için EYT SGK prim, yıl tablosu netleşti! O kişilerin 1 yıllık primi sigortaya eklenecek! Kadın, erkek 2000-2005-2008 başlangıçla...

EYT düzenlemesi ile birlikte milyonlarca vatandaş emekli olurken bu kez de gözler çıraklık sigortası için yapılacak düzenlemelere çevrildi. Staj ve çıraklık sigortasına takılanlara emeklilik yolu açılacak mı merak edilirken hükümet kanadından açıklama geldi. İşte staj ve çıraklık sigortası hakkında detaylar haberimizde...