Staj ve çıraklık için EYT SGK prim, yıl tablosu netleşti! O kişilerin 1 yıllık primi sigortaya eklenecek! Kadın, erkek 2000-2005-2008 başlangıçla...
EYT sonrası milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazandı. Ardından gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi. Bu kapsamda hükümet tarafından önemli açıklama gelmişti. Beklenen düzenleme çıkarsa çıraklık sigorta girişi olanlar, bu dönemler için borçlanma yaparak, söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek. Peki, yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...
13.06.2023 21:39 - Son Güncelleme: 13.06.2023 21:40
EYT düzenlemesi ile birlikte milyonlarca vatandaş emekli olurken bu kez de gözler çıraklık sigortası için yapılacak düzenlemelere çevrildi. Staj ve çıraklık sigortasına takılanlara emeklilik yolu açılacak mı merak edilirken hükümet kanadından açıklama geldi. İşte staj ve çıraklık sigortası hakkında detaylar haberimizde...