SSK'lı, Bağkur'lu, memur 10 yıl şartıyla anında emekli olabilecek! Yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor! En az 1800 gün gerekli!

Devlet tarafından erken emeklilik hakkı sağlanıyor. Türkiye'de sayıları 6 milyona ulaşan engellilere birçok alanda çeşitli haklar sağlanıyor. Bu haklardan biri de erken emeklilik. Doğuştan engelli olup SSK'lı, Bağkur'lu ya da memur olarak çalışmaya başlayan veya girdiği işten sonra engellilik durumu oluşan her engelli bu hakka sahip olabiliyor. Bunun için ilk olarak engellilerin engellilik oranlarının tespit edilmesi gerekiyor. Engellilerden bir işverene bağlı olarak çalışanlar (4A'lılar), engellilik oranı ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre emeklilikte farklı koşullara tabi tutuluyorlar. İşte erken emeklilik hakkında bilinmesi gerekenler...