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SSK, Tarım, Bağkur, SGK'lıya en düşük 10.553,60 TL çıplak maaş! Emekliye %61,01 kök zam tablosu biçimlendi! %15 intibak payı, TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme...

Ülkemizde emekliler ve memurlar için yapılan maaş zamları, vatandaşlar tarafından büyük bir merak ve ilgiyle takip edilmektedir. Temmuz ayı zamlarının ardından gözler şimdiden gelecek yılın Ocak ayında yapılacak olan zammın büyüklüğüne çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ağustos'ta ilk verileri kamuoyu ile paylaşarak, gelecek yılın Ocak ayı zammı hakkında ipucu verecek. Bu veri, memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşları için önemli bir referans oluşturacak ve beklentilerin şekillenmesinde etkili olacaktır.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 08:46 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 08:46
SSK, Tarım, Bağkur, SGK’lıya en düşük 10.553,60 TL çıplak maaş! Emekliye %61,01 kök zam tablosu biçimlendi! %15 intibak payı, TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme... 1

Temmuz ayında gerçekleştirilen yeni düzenleme ile birlikte, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş hesapları ve ek ödeme detayları belli oldu. Bu düzenleme sonucunda, tüm emeklilere yüzde 25 oranında zam yapıldı ve maaş ödemeleri gerçekleştirildi. Öte yandan 2024 Ocak zammı için ilk ipucu geldi ve yeni emekli maaş zammı için hesaplama yapıldı. Peki, Ocak'ta en düşük emekli kök maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

SSK, Tarım, Bağkur, SGK’lıya en düşük 10.553,60 TL çıplak maaş! Emekliye %61,01 kök zam tablosu biçimlendi! %15 intibak payı, TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme... 2

TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon oranı TÜFE, saat TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

SSK, Tarım, Bağkur, SGK’lıya en düşük 10.553,60 TL çıplak maaş! Emekliye %61,01 kök zam tablosu biçimlendi! %15 intibak payı, TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme... 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Enflasyon tahmini için ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

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