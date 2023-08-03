SSK, Tarım, Bağkur, SGK'lıya en düşük 10.553,60 TL çıplak maaş! Emekliye %61,01 kök zam tablosu biçimlendi! %15 intibak payı, TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme...

Ülkemizde emekliler ve memurlar için yapılan maaş zamları, vatandaşlar tarafından büyük bir merak ve ilgiyle takip edilmektedir. Temmuz ayı zamlarının ardından gözler şimdiden gelecek yılın Ocak ayında yapılacak olan zammın büyüklüğüne çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ağustos'ta ilk verileri kamuoyu ile paylaşarak, gelecek yılın Ocak ayı zammı hakkında ipucu verecek. Bu veri, memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşları için önemli bir referans oluşturacak ve beklentilerin şekillenmesinde etkili olacaktır.