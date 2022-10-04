SSK sigortası 1998-2002-2009'dan önce başlayana erken emeklilik KROKİSİ! 4500 prim+3.5 yılla... Yaş 44-45-50'ye düşüyor! Dairenin içindeki 1.5 milyon kişi EYT'li sayılacak!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan düzenlemede son viraja girildi. EYT son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken flaş yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'Çalışmayı tamamladık' derken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da düzenleme ile kaç kişinin emekli olacağını açıkladı. Peki EYT'de son gelişmeler ne? Ben EYT ile emekli olabilir miyim? EYT kimleri kapsıyor EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT ile kaç kişi emekli olacak? İşte yanıtları...
EYT'den kimler faydalanacak, ilk etapta kaç kişi emekli olacak merak ediliyor. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi EYT düzenlemesini beklerken çalışmaların tamamlandığı müjdesi geldi. Gözler son gelişmelere çevrilirken büyük detay verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT'lilere yönelik düzenleme konusunda, ''İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. '' dedi. Öte yandan vatandaşlardan gelen sorulara uzman isimler yanıt verdi. İşte ayrıntılar...
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." dedi.