SSK-SGK ve Bağkur'dan emekli olanlar dikkat! İşte 2023 yılı Temmuz'dan itibaren alacağınız maaş
Temmuz ayı yaklaşırken, emekliler ve memurların maaş zammı hesaplamaları merak konusu oldu. Şimdiye kadar oluşan enflasyon farkıyla %10'luk bir artış belirlendi ve yeni oranlar hesaplandı. Bu yazımızda, Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağına dair tüm detayları sizler için derledik.
18.03.2023 15:47 - Son Güncelleme: 18.03.2023 15:48
Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışlar, enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alacakken, memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da alacaklar.