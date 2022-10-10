SSK SGK girişi bu tarihten önce olan kişilere müjde geldi! Hemen dilekçe vererek emekli olabilirsiniz! 8 yıl erken...

4 Ekim 2000 yılından evvel bir gün bile BAĞ-KUR tescili olan esnaflar, sigorta tescilinin gerçekleştirdikten ileri dönemler ile alakalı şirket ortaklığı ya da vergi kaydı var ise 20 Nisan 1982 senesine kadar tescilini geriye götürebiliyor.