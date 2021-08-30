SSK SGK Bağ-Kur’lular iki formülle 10 yılda emekli oluyor! 3600 ve 7200 kuralına dikkat! Bunu yapıp emeklilik yaşını öne çekebilirsiniz!

SSK SGK Bağ-Kur'lular iki formülle 10 yılda emekli oluyor! 3600 ve 7200 kuralına dikkat! Erken emekli olmak her çalışanın hayalidir. Bilindiği üzere erken emekli olmak için başlangıç tarihinize göre sizden istenen prim gün sayınızı ve yaş şartını doldurmanız gerekiyor. Ancak bu şartlara bağlı olarak aranan süreler bazen daha düşürülecek erken emeklilik avantajı sağlanıyor. Örneğin,1999'dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca yaş şartından dolayı emekli olabilme hakkı kazanıyor. Peki, 10 yılda nasıl emekli olunur? İşte konu hakkında detaylar!