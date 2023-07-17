SSK, Bağkur'luya ek %30 İntibak zammı tablosu netleşti! Emekliye 7.500 TL + 1.300 TL ilave ödeme! 2000+2003+2009 sigortalılar tek çatıda toplanacak! Taban 8.800 TL...
Emekliler arasında merakla beklenen intibak yasası talepleri, 2000 sonrası emekli olanların şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu düzenleme, emekli maaşlarında artış sağlamayı amaçlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Çalışma hayatı boyunca aynı süre ve miktarlarda prim ödeyen, aynı yaşta emekli olan kişiler arasındaki emekli aylığı farklılıklarının giderilmesi için intibak bekleniyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...
Emekliler Temmuz ayında yeni maaşlarına kavuşuyor. Maaşlara %25 zam yapıldı. Şimdi gündemde intibak yasası konuşuluyor. İntibak yasasının çıkmasıyla beraber 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilecek ve primler eşitlenecek. Böylelikle maaşlarda artış sağlanmış olacak. Peki, 2023 intibak yasası çıkacak mı? İntibak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte son durum...
Ancak, emeklilerin en önemli taleplerinden biri intibak düzenlemesi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların da intibak düzenlemesinden yararlanma beklentisi bulunuyor. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon emekliye yapılan intibak düzenlemesinin, sonraki dönemlerde emekli olanlar için de gerçekleştirilmesi isteniyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin bu taleplerini dile getiriyor ve aynı süre ve miktarlarda prim ödeyen, aynı yaşta emekli olan kişilerin farklı emekli aylıkları aldığını ifade ediyor. Ergün, bu eşitsizliğin giderilmesi ve intibak konusunun çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguluyor. Emeklilerin intibak beklentisi, parlamentodan çıkarılacak bir intibak kanunuyla gerçekleşebileceğini belirtiyor.