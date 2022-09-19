SSK, Bağkur'luya 7.000 TL, memura 10.470 TL maaş + %8 ek zam! Ocak 2023'te %67.73 ZAM! 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan...

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zamlara odaklandı. Zam oranlarında 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranları belirleyici olacağı için veriler yakından takip ediliyor. Ocak ayında emekliye 6 aylık TÜFE artışı, memur ve emeklilerine yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansırılacak. Bu bağlamda taban aylıklarının artması ve zam oranının ilave artışla yükselmesi gibi şeyler öngörülüyor. Emekli ve memurun tahmini maaşları hakkında haberimizde detaylı bilgiye yer verdik. Peki, Ocak ayında kim, ne kadar ödeme alacak? İşte emekli memur 2023 maaş tablosu!