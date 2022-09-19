SSK, Bağkur'luya 7.000 TL, memura 10.470 TL maaş + %8 ek zam! Ocak 2023'te %67.73 ZAM! 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerini ilgilendiren açıklama geldi. Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne bakılırsa yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,73 olarak güncellendi. Böylelikle ocak zammı hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Ocak ayında kim, ne kadar ödeme alacak? İşte emekli memur 2023 maaş tablosu!
Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zamlara odaklandı. Zam oranlarında 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranları belirleyici olacağı için veriler yakından takip ediliyor. Ocak ayında emekliye 6 aylık TÜFE artışı, memur ve emeklilerine yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansırılacak. Bu bağlamda taban aylıklarının artması ve zam oranının ilave artışla yükselmesi gibi şeyler öngörülüyor. Emekli ve memurun tahmini maaşları hakkında haberimizde detaylı bilgiye yer verdik. Peki, Ocak ayında kim, ne kadar ödeme alacak? İşte emekli memur 2023 maaş tablosu!
Milyonlarca memur ve emekli gözünü şimdiden Ocak zamlarına çevirdi. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık TÜFE artışı, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Burada 2022 modeli uygulanabilecek. Bu kapsamda taban aylıkların artırılması ve zam oranının ilave artışla yükseltilmesi söz konusu olabilecek. Peki nasıl yansıyacak? İşte detayları...
SSK VE BAĞ-KUR'LUYA ENFLASYON ZAMMI
Zam oranlarında 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacağı için veriler yakından takip ediliyor. Şu ana kadar 2 aylık veri belli oldu. Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 3.86 çıktı.