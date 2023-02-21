SSK, Bağkur'luya 6.498 TL, Memura 12.000 TL maaş! Emekliye %6 EK ZAM + 1300 TL İntibak! Aylıklar sil baştan değişiyor! %30,75 enflasyon farkı: 5.500, 6.000 TL üstü...

Ocak ayında emekli ve memurlar zamlı maaşlarına kavuştu. Şimdi gözler Temmuz zammına ve intibak düzenlemesine çevrildi. 2023 yılının ilk verisi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 30,75 olacağını öngördü. Açıklanan veriler ışığında Temmuz zammı için ilk ipuçları da uzmanlar tarafından hesaplandı. Peki, Temmuz'da emekli memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye ek zam gelecek mi? İşte en güncel tablo!