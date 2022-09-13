SSK Bağkur'luya 6 bin 990 TL, memura 10. 470 TL maaş! Ocak 2023'te %65 ZAM! 3.500 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?
Milyonlarca emeklinin ve memurun temmuz ayı zamlı maaşlarıyla geliri arttı. Bilindiği gibi enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Şimdi geriye 4 veri kaldı. Bu nedenle emekli ve memurların gözleri Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Peki, hesaplamalara göre Ocakta en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...
Ocak zammı için geri sayım sürüyor. 14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 8 milyondan fazla asgari, ücretli için yeni maaş artışları yaşanacak. Yeni yılda ek zamla birlikte artışlar enflasyonun da üstünde olacak. Geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışlarına ilave yapılan ek zamların bir benzerinin Ocak ayı için de yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme oranlarında artış yapılması beklenirken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise taban maaşın yeniden belirlenmesi gündeme geldi. Peki, Ocak 2023'te emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte yeni zamlı maaş tablosu!
YENİ ZAM OCAK AYINDA
Bir sonraki memur zammı Ocak ayında yapılacak. Ocak ayındaki memur zammı 6 aylık enflasyon farkı Aralık ayında tespit edilen (Ocak ayı başında açıklanan) yıllık enflasyon artış oranından Aralık ayı yıllık enflasyon artış oranının çıkarılması sonucu belli olacak.