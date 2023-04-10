RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'luya %31 İntibak zam hesabı yapıldı! 2000-2003-2005-2008 sigortalılar TEK KESEDE! Mevcut maaş + 1.300 TL EK ARTIŞ!

SSK, Bağkur'luya %31 İntibak zam hesabı yapıldı! 2000-2003-2005-2008 sigortalılar TEK KESEDE! Mevcut maaş + 1.300 TL EK ARTIŞ!

Yeni intibak beklentisi emekliye yapılan taban artıl sonrası yeniden gündeme geldi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar yeni intibak için düğmeye basılmasını istiyor. Bu kapsamda gözler Ankara'ya çevrildi. 2000 yılından önce emekli olanlar ile sonra emekli olanlar arasında maaş farklılığı sorunu devam ediyor. Bu nedenle 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar da intibak alabilmek için tekliflerini dile getiriyor. Yapılan hesaplamalarda 1.300 TL maaşlara ilave zam beklentisi bulunuyor. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? Kimler intibak artışından faydalanacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
10.04.2023 18:21 - Son Güncelleme: 10.04.2023 18:21
SSK, Bağkur’luya %31 İntibak zam hesabı yapıldı! 2000-2003-2005-2008 sigortalılar TEK KESEDE! Mevcut maaş + 1.300 TL EK ARTIŞ!

Emekli vatandaşlar İntibak yasası çalışmaları için resmi gelişme bekliyorlar. 'İntibak yasası 2023 son durum ne? İntibak nedir?' gibi soruların cevapları milyonlarca emekli tarafından inceleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilik sisteminde Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim farkının giderileceğini açıklamıştı. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? İntibakla birlikte emekli maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, Bağkur’luya %31 İntibak zam hesabı yapıldı! 2000-2003-2005-2008 sigortalılar TEK KESEDE! Mevcut maaş + 1.300 TL EK ARTIŞ!

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürerken, maaşları artıracak yeni düzenlemeler gündeme geliyor.

SSK, Bağkur’luya %31 İntibak zam hesabı yapıldı! 2000-2003-2005-2008 sigortalılar TEK KESEDE! Mevcut maaş + 1.300 TL EK ARTIŞ!

Emekli vatandaşların beklediği İntibak yasası ile maaşlara zam yapılması söz konusu olacak.

SSK, Bağkur’luya %31 İntibak zam hesabı yapıldı! 2000-2003-2005-2008 sigortalılar TEK KESEDE! Mevcut maaş + 1.300 TL EK ARTIŞ!

1- MAKAS KAPANACAK

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.

SSK, Bağkur’luya %31 İntibak zam hesabı yapıldı! 2000-2003-2005-2008 sigortalılar TEK KESEDE! Mevcut maaş + 1.300 TL EK ARTIŞ!

Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.

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