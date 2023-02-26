SSK, Bağkur’luya %30,75 EK ZAM + 1300 TL İntibak artışı! Emekliye 6 bin 498 TL, Memura 12.546 TL maaş! 5.500, 6.000, 7.000 TL aylık alanlar...

Emekli ve memurlara Ocak ayında zam artışı sağlandı. Öte yandan emekli ve memurlar Temmuz'da ne kadar maaş artışı yaşayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, memura emekliye ek zam yapılacak mı? Temmuz'da emekli ve memura kaç TL zam yapılacak? İşte detaylar...