SSK, Bağkur'luya %30,75 EK ZAM + 1300 TL İntibak artışı! Emekliye 6 bin 498 TL, Memura 12.546 TL maaş! 5.500, 6.000, 7.000 TL aylık alanlar...
Ocak ayında emekli ve memurlar %30 zamlı maaşlarına kavuştu. Şimdi gözler 2. zam için Temmuz ayına çevrildi. Henüz erken olsa da şimdiden uzmanlar maaş hesaplamalarını yapmaya başladı. Merkez Bankası'nın şubat ayı piyasa katılımcı anketindeki enflasyon beklentisi 0,31 puan artarak 30,75 olarak duyuruldu. Peki, emekli memur Temmuz zammı kaç TL olacak? Emekliye memura ek zam gelecek mi? İntibak yasası çıkacak mı? İşte son maaşlar ve oranlar haberimizde...
26.02.2023 17:01 - Son Güncelleme: 26.02.2023 17:01