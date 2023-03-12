SSK, Bağkur'luya 2.750+1.375 lira EK maaş! 13-14-15-16 Mart'ta SGK'ya başvurun! 2 değil 3 ÖDEME verilecek! O tarihte 900, 1800 gün primi olan...
Emekliye çift maaş alma imkanı bulunuyor. Eşini veya babasını kaybeden kadınlara devlet tarafından çift maaş alma şansı tanınıyor. Kadının çalışması veya emekli maaşı bunu etkilemiyor. Hem babası tarafından hem de eşi tarafından alması mümkün oluyor. Eşinden dul maaşı alan kişi (erkek ya da kadın fark etmez) eğer emekli ve çalışan ise bu kez üçüncü maaşı da almış oluyor. Peki, şartlar neler? İşte tüm merak edilenler!
12.03.2023 21:15 - Son Güncelleme: 12.03.2023 21:16
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında SGK'tan emekli maaşı alanlar için çifte maaş müjdesi geldi. Çift maaş imkanın emekli, dul, çalışan ve diğer birçok SGK'lı vatandaşın yararlanabileceği öğrenildi. Bir dilekçe ile kolayca başvuru yapılabilecek. Eşini ya da babasını kaybeden kadınlar çift maaş alabiliyor. Peki, 3 maaş hakkı için şartlar neler? İşte merak edilen detaylar haberimizde!