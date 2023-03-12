SSK, Bağkur'luya 2.750+1.375 lira EK maaş! 13-14-15-16 Mart'ta SGK'ya başvurun! 2 değil 3 ÖDEME verilecek! O tarihte 900, 1800 gün primi olan...

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında SGK'tan emekli maaşı alanlar için çifte maaş müjdesi geldi. Çift maaş imkanın emekli, dul, çalışan ve diğer birçok SGK'lı vatandaşın yararlanabileceği öğrenildi. Bir dilekçe ile kolayca başvuru yapılabilecek. Eşini ya da babasını kaybeden kadınlar çift maaş alabiliyor. Peki, 3 maaş hakkı için şartlar neler? İşte merak edilen detaylar haberimizde!