SSK, Bağkur'luya 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2001-2002-2003-2005-2007-2008 sigortalılar A takımında! 5.500 TL+1300=6.800 TL ek ilave! Prim eşitliği...
Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler için şimdi de intibak yasası gündeme geldi. Kulislerde görüşüldüğü iddia edilen intibak zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olarak işe girenlerin emeklilik yaşını da öne çekebilecek çalışmaların yapıldığı ileri sürülüyor. Önceki yıllarda intibak yasasıyla birlikte yaklaşık olarak 150 TL ile 350-400 TL arasında 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşlarına bir ilave getirildi. Peki, 2023'te emeklilere intibak zammı gelecek mi? İşte detaylar...
27.02.2023 18:00 - Son Güncelleme: 27.02.2023 18:00
Emekli intibak yasasındaki son durum milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. İntibak yasası hakkında milyonların gözü kulağı Meclis'ten gelecek müjdeli haberde. İntibak yasasının Meclis 28 Şubat'ta açıldıktan sonra gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı 2023? İşte detaylar...