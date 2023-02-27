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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'luya 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2001-2002-2003-2005-2007-2008 sigortalılar A takımında! 5.500 TL+1300=6.800 TL ek ilave! Prim eşitliği...

SSK, Bağkur'luya 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2001-2002-2003-2005-2007-2008 sigortalılar A takımında! 5.500 TL+1300=6.800 TL ek ilave! Prim eşitliği...

Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler için şimdi de intibak yasası gündeme geldi. Kulislerde görüşüldüğü iddia edilen intibak zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olarak işe girenlerin emeklilik yaşını da öne çekebilecek çalışmaların yapıldığı ileri sürülüyor. Önceki yıllarda intibak yasasıyla birlikte yaklaşık olarak 150 TL ile 350-400 TL arasında 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşlarına bir ilave getirildi. Peki, 2023'te emeklilere intibak zammı gelecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
27.02.2023 18:00 - Son Güncelleme: 27.02.2023 18:00
SSK, Bağkur’luya 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2001-2002-2003-2005-2007-2008 sigortalılar A takımında! 5.500 TL+1300=6.800 TL ek ilave! Prim eşitliği...

Emekli intibak yasasındaki son durum milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. İntibak yasası hakkında milyonların gözü kulağı Meclis'ten gelecek müjdeli haberde. İntibak yasasının Meclis 28 Şubat'ta açıldıktan sonra gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı 2023? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, Bağkur’luya 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2001-2002-2003-2005-2007-2008 sigortalılar A takımında! 5.500 TL+1300=6.800 TL ek ilave! Prim eşitliği...

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 sonrası emekli olanların maaşlarına bin 300 lira zam yapılması durumunda gelir eşitsizliğinin ortadan kalkacağı belirtti. İddialara göre Mart ayı içinde bu eşitsizliğin çözülmesi bekleniyor.

SSK, Bağkur’luya 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2001-2002-2003-2005-2007-2008 sigortalılar A takımında! 5.500 TL+1300=6.800 TL ek ilave! Prim eşitliği...

Kazım Ergün'ün açıklamaları şöyle:

"3600 gösterge ve EYT ile birlikte eş zamanlı olarak intibakı da gündemine almalıdır.

Sosyal devlet ve sosyal güvenlik, emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazancı (gösterge değeri) ve prim ödeme gün sayısı aynı olanların emekli aylıkları eşitlenmelidir."

SSK, Bağkur’luya 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2001-2002-2003-2005-2007-2008 sigortalılar A takımında! 5.500 TL+1300=6.800 TL ek ilave! Prim eşitliği...

EYT düzenlemesinin 28 Şubat'ta Meclis'e gelmesi beklenirken gözler bir taraftan da Ankara kulislerine çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Kaya intibak ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte öne çıkanlar;

SSK, Bağkur’luya 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2001-2002-2003-2005-2007-2008 sigortalılar A takımında! 5.500 TL+1300=6.800 TL ek ilave! Prim eşitliği...

"ARADAKİ MAKASI KAPATMA AMACI TAŞIYOR"

"Şimdi 2011 yılında 6111 sayılı bir intibak yasası çıkarıldı. Bu intibak yasasının çıkarılma nedeni 2000 yılı öncesi sigortalı olanların 2000 sonrası sigortalı olanların maaşlarına oranla ters yönde geride kaldığını gördük.

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