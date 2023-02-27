SSK, Bağkur’luya 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2001-2002-2003-2005-2007-2008 sigortalılar A takımında! 5.500 TL+1300=6.800 TL ek ilave! Prim eşitliği...

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 sonrası emekli olanların maaşlarına bin 300 lira zam yapılması durumunda gelir eşitsizliğinin ortadan kalkacağı belirtti. İddialara göre Mart ayı içinde bu eşitsizliğin çözülmesi bekleniyor.