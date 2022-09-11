SSK, Bağkur'luya 10.000 TL üzeri ödeme! Promosyon zammı yağmur misali yağıyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000 TL olan emekliler...

Emekli promosyonları gündemden düşmeyen konulardan biri oldu. Bankaların promosyon miktarları 8.000 TL'ye kadar çıktı. Ek ödemelerle 10 bin TL'yi buldu. İsteyen herkesin bankasını değiştirme imkanı da bulunuyor. Promosyon tutarlarının günden güne iyice yükselmesi, taahhüdü süren emeklileri de 'Ben bu imkanlardan nasıl yararlanırım?' telaşına sürüklemeye başladı. İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları ve banka banka promosyon ödeme miktarları 2022!