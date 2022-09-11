SSK, Bağkur'luya 10.000 TL üzeri ödeme! Promosyon zammı yağmur misali yağıyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000 TL olan emekliler...
Emekli promosyonu vatandaşların gündeminde sıklıkla yer almaya başladı. Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı sonrasında bankalar da değişen oranlarda promosyon fırsatı sunmaya devam ediyor. Emekli maaşına yapılan zammın ardından promosyonlarda da artışa gidildi. Peki hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte banka promosyon ödemeleri ve promosyonlara dair 10 soru 10 cevap!
11.09.2022 17:14 - Son Güncelleme: 11.09.2022 17:15
Emekli promosyonları gündemden düşmeyen konulardan biri oldu. Bankaların promosyon miktarları 8.000 TL'ye kadar çıktı. Ek ödemelerle 10 bin TL'yi buldu. İsteyen herkesin bankasını değiştirme imkanı da bulunuyor. Promosyon tutarlarının günden güne iyice yükselmesi, taahhüdü süren emeklileri de 'Ben bu imkanlardan nasıl yararlanırım?' telaşına sürüklemeye başladı. İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları ve banka banka promosyon ödeme miktarları 2022!
Promosyonda hangi şartlar var?
Bankadan promosyon almak için tek şart, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermek.