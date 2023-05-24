SSK, Bağkur’lulara 3600 prim gün müjdesi duyuruldu! EYT kısmi emeklilikle 2 yıl başlangıç geriye çekilecek! 2000 sonrası kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş...

EYT ile emekli olacak kişi sayısının uzun vadede 5 milyona ulaşması bekleniyor. Bununla birlikte, hala EYT ile emekliliği kıl payı kaçıran birçok vatandaş bulunuyor. Bu kapsamda akıllara kısmi emeklilik konusu gündeme geldi. İşte kısmi emeklilik şartlarına dair merak edilenler ve yeni gelişmeler haberimizde...