SSK, Bağkur’lu emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2000-2002-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇATIDA! Maaşta taban 7.436 TL...

Milyonlarca emekli intibak zammı hakkında aramalara başladı. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, intibak için Meclis'i bekliyor. Bu kapsamda, emeklilik şartlarında standart sağlandıktan sonra maaş bağlama sistemi de eşitlenmiş olacak. Bugün üç dönem olarak hesaplanan emekli maaşında tek bir hesaplama yöntemi kullanılabilecek. Peki, 2023 emekli intibak zammı son dakika ÇIKTI MI? SSK, Bağkur'luya intibak zammı verilecek mi? İşte son gelişmeler...