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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'lu emekli promosyonlarına ZAM! 12.000 TL'ye kadar yükseliyor! ATM'den 3 gün içinde alın! TEB, HSBC, İNG, Ziraat, Yapı Kredi, QNB Finansbank...

SSK, Bağkur'lu emekli promosyonlarına ZAM! 12.000 TL'ye kadar yükseliyor! ATM'den 3 gün içinde alın! TEB, HSBC, İNG, Ziraat, Yapı Kredi, QNB Finansbank...

Mevcut maaşını taşıyıp 3 yıl sözü verene ödeme müjdesi verildi. ATM'den 10.000 lira derhal çekilebiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları Eylül ayının ilk günlerinden itibaren yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor.10.000 TL'ye yükselen promosyon fırsatları hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

takvim.com.tr
07.09.2022 16:36 - Son Güncelleme: 07.09.2022 16:37
12.00 TL’ye kadar yükseliyor! SSK, Bağkur’lu emekli promosyonlarına ZAM! ATM’den 3 gün içinde alın! TEB, HSBC, İNG, Ziraat, Yapı Kredi, QNB Finansbank...

Banka promosyon ödemelerine dair detaylar merak edilip araştırılıyor. Yeni emekli olmuş ya da henüz bir banka tercihi yapmamış olan emekliler için promosyon fırsatları eylül ayında da sürüyor. Bankalar yeni ayla birlikte tekliflerini yenilerken İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti, HSBC, İNG ve diğer bankalar tarafından sunulan teklifler dikkatleri üzerine çekti. Bu bağlamda henüz promosyon almamış emekliler için promosyon ödemelerindeki banka tekliflerini derledik. 10.000 TL'ye yükselen promosyon fırsatları hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

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12.00 TL’ye kadar yükseliyor! SSK, Bağkur’lu emekli promosyonlarına ZAM! ATM’den 3 gün içinde alın! TEB, HSBC, İNG, Ziraat, Yapı Kredi, QNB Finansbank...

Banka promosyon tutarlarında yükseliş sürerken, bu durum hem çalışanları hem emeklileri heyecanlandırdı. Özellikle sözleşmesi, taahhüdü devam edenler promosyonu güncelleme telaşına girdi. Peki herkes cebine giren parayı artırabilir mi? İşte yanıtları.

12.00 TL’ye kadar yükseliyor! SSK, Bağkur’lu emekli promosyonlarına ZAM! ATM’den 3 gün içinde alın! TEB, HSBC, İNG, Ziraat, Yapı Kredi, QNB Finansbank...

Banka promosyonu son dönemde hem çalışanların hem emeklilerin gündemine oturdu.

12.00 TL’ye kadar yükseliyor! SSK, Bağkur’lu emekli promosyonlarına ZAM! ATM’den 3 gün içinde alın! TEB, HSBC, İNG, Ziraat, Yapı Kredi, QNB Finansbank...

Bankaların yarışıyla son dönemde promosyon tutarları hızla artarken, hem çalışanlar hem emekliler bu ödemelerden yararlanmanın yollarını aramaya başladı.

12.00 TL’ye kadar yükseliyor! SSK, Bağkur’lu emekli promosyonlarına ZAM! ATM’den 3 gün içinde alın! TEB, HSBC, İNG, Ziraat, Yapı Kredi, QNB Finansbank...

Öncelikle belirtelim, yüksek promosyon yolu herkese açık. Üstelik sözleşmesi-taahhüdü devam edenlere de…

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