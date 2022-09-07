SSK, Bağkur'lu emekli promosyonlarına ZAM! 12.000 TL'ye kadar yükseliyor! ATM'den 3 gün içinde alın! TEB, HSBC, İNG, Ziraat, Yapı Kredi, QNB Finansbank...
Mevcut maaşını taşıyıp 3 yıl sözü verene ödeme müjdesi verildi. ATM'den 10.000 lira derhal çekilebiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları Eylül ayının ilk günlerinden itibaren yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor.10.000 TL'ye yükselen promosyon fırsatları hakkında detaylı bilgiler haberimizde...
07.09.2022 16:36 - Son Güncelleme: 07.09.2022 16:37
Banka promosyon ödemelerine dair detaylar merak edilip araştırılıyor. Yeni emekli olmuş ya da henüz bir banka tercihi yapmamış olan emekliler için promosyon fırsatları eylül ayında da sürüyor. Bankalar yeni ayla birlikte tekliflerini yenilerken İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti, HSBC, İNG ve diğer bankalar tarafından sunulan teklifler dikkatleri üzerine çekti. Bu bağlamda henüz promosyon almamış emekliler için promosyon ödemelerindeki banka tekliflerini derledik. 10.000 TL'ye yükselen promosyon fırsatları hakkında detaylı bilgiler haberimizde...