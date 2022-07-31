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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'lu 2 dakikada ATM'den çekip alıyor! Emeklinin tek bir sözüyle 7.500 TL ödeme yapılacak! Yüzler güldü: Maaş alan 3 gün içinde...

SSK, Bağkur'lu 2 dakikada ATM'den çekip alıyor! Emeklinin tek bir sözüyle 7.500 TL ödeme yapılacak! Yüzler güldü: Maaş alan 3 gün içinde...

Ağustosla birlikte promosyon ücretlerini merak eden emekliler fırsatlardan halen yararlanabiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir. Şu anda tutar 7.500 TL'ye kadar yükseldi. İşte banka banka promosyon ödeme miktarı...

takvim.com.tr
31.07.2022 13:45 - Son Güncelleme: 31.07.2022 13:46
Emeklinin tek bir sözüyle 7.500 TL ödeme yapılacak! SSK, Bağkur’lu 2 dakikada ATM’den çekip alıyor! Yüzler güldü: Maaş alan 3 gün içinde...

Çoğu banka müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açıyor. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 7.500 liraya kadar yükseldi. Bazı ek ödemelerle birlikte bu tutar daha da artıyor. İşte 2022 banka banka ödemelerde son durum...

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Emeklinin tek bir sözüyle 7.500 TL ödeme yapılacak! SSK, Bağkur’lu 2 dakikada ATM’den çekip alıyor! Yüzler güldü: Maaş alan 3 gün içinde...

Bankaların promosyon kampanyaları iyice hareketlendi. Emekli müşteri çekmek isteyen bankalar emekliye 7 bin liraya varan ödeme yaparken, ek faydalarla 7 bin 500 liraya varan kazanç söz konusu oluyor.

Emeklinin tek bir sözüyle 7.500 TL ödeme yapılacak! SSK, Bağkur’lu 2 dakikada ATM’den çekip alıyor! Yüzler güldü: Maaş alan 3 gün içinde...

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor.

Emeklinin tek bir sözüyle 7.500 TL ödeme yapılacak! SSK, Bağkur’lu 2 dakikada ATM’den çekip alıyor! Yüzler güldü: Maaş alan 3 gün içinde...

2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olan belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.

Emeklinin tek bir sözüyle 7.500 TL ödeme yapılacak! SSK, Bağkur’lu 2 dakikada ATM’den çekip alıyor! Yüzler güldü: Maaş alan 3 gün içinde...

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

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