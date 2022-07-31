SSK, Bağkur'lu 2 dakikada ATM'den çekip alıyor! Emeklinin tek bir sözüyle 7.500 TL ödeme yapılacak! Yüzler güldü: Maaş alan 3 gün içinde...

Çoğu banka müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açıyor. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 7.500 liraya kadar yükseldi. Bazı ek ödemelerle birlikte bu tutar daha da artıyor. İşte 2022 banka banka ödemelerde son durum...