SSK BAĞKUR’a %70 intibak + %34 ek zam hesabı yapıldı! Merkez Bankası Temmuz enflasyon farkı tablosunu ortaya çıkardı! 7.500 TL ve üstü maaş alan herkes...

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların maaşlarındaki zam oranı gündemde önemli bir yer tutuyor. Son gelişmeler SSK ve Bağkur'luların maaşlarına yapılacak zam konusunda araştırmaların hızlanmasına neden oldu. Özellikle Merkez Bankası tarafından paylaşılan yeni anket sonuçları zam oranlarının güncellendiğini gösterdi ve bu durum maaş hesaplamalarının da değişmesine yol açtı.