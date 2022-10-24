SSK, Bağkur, memur için 2023 en YENİ maaş tablosu! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emeklilere %67.78 ZAM + ek ödeme!
Emekli ve memurların Ocak zammı için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahminiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.86, memurlar ve memur emeklilerine yüzde 18.96 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? İşte Ocak 2023 meslek meslek memur emekli maaşları!
24.10.2022 11:20 - Son Güncelleme: 24.10.2022 11:20
Milyonlarca emekli memura ocak ayında büyük bir zam bekleniyor. Yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre memura %18.96 zam beklenirken, ek iyileştirme de yapılacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur maaşları en az 10 bin 831 TL olurken, en düşük emekli maaşı 5 bin 524 TL'yi bulacak. Memurlara maaşlarının yanı sıra aile yardımı da eklenecek. İşte meslek meslek emekli memur YENİ maaş tablosu!