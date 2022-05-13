SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli, EYT'den önce erken emekli olmak isteyen herkesi kapsıyor! Güzel haber geldi! 20 yıl 51 yaş ve 5750 gün...

Babam, 01.02.1964 doğumlu. 01.05.1983 işe giriş tarihi. Toplam 238 gün prim günü var. Çok sorduk soruşturduk ama net bir şekilde bilgi edinemedik, prim günü çok az olduğu için emekli olması çok zor diyorlar. Hocam ne yapabiliriz? İSMAİL TAYKAYA

Çok sormaya gerek yok çünkü prim çok az. Bu primle emekli olamaz. En az 3600 gün olmalı. Ancak 60 yaşına geldiğinde bu primleri geri alabilirsiniz.