SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli, EYT'den önce erken emekli olmak isteyen herkesi kapsıyor! Güzel haber geldi! 20 yıl 51 yaş ve 5750 gün...
Milyonalrca kişi merak ediyordu ve tüm sorular açıklığa kavuştu. Emekli, memur, EYT'li, tazminat bekleyen, KÇÖ'den faydalanan herkes merak ediyordu. 92 başlangıç numarasına prim yatırabilir miyim? Tazminatımı alıp işten ayrıldıktan sonra başka bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya devam edebilir miyim? İşten ayrılmak istersem tazminat hakkım olur mu? 9100 gündür çalışmaktayım. Gün arttıkça emek maaşım düşer mi? Gibi çok sayıda soruya Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıt verdi...
Peş peşe çok güzel açıklamalar yapıldı. EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli ve çiftçi milyonları kapsıyor! Ne zaman emekli olup aylığa hak kazanırım? 2003 yılana kadar pirim günüm yok emeklilikte bu sigorta girişi geçerli olur mu? Tazminatımı alıp işten ayrıldıktan sonra başka bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya devam edebilir miyim? Çok sayıda soruya Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıt verdi...
Babam, 01.02.1964 doğumlu. 01.05.1983 işe giriş tarihi. Toplam 238 gün prim günü var. Çok sorduk soruşturduk ama net bir şekilde bilgi edinemedik, prim günü çok az olduğu için emekli olması çok zor diyorlar. Hocam ne yapabiliriz? İSMAİL TAYKAYA
Çok sormaya gerek yok çünkü prim çok az. Bu primle emekli olamaz. En az 3600 gün olmalı. Ancak 60 yaşına geldiğinde bu primleri geri alabilirsiniz.
9.5.76 doğumluyum. 92 yılında ticaret lisesinde başlangıç numaram var prim ödememiş okul. 96 yılında 3 ay inşaat işçisi primi ödedim. 12.10.2000'de öğretmen oldum. Daha sonra 8 ay kısa dönem askerlik yaptım. Halen öğretmenliğe devam ediyorum. 92 başlangıç numarasına prim yatırabilir miyim? Ne zaman emekli olup aylığa hak kazanırım. Teşekkür ederim. MUSTAFA GÖKHAN DOĞAN
92 yılındaki staj sigortası prim yatırılsa da zaten emeklilikte kullanılamıyor. Daha sonra memur olduğunuz için 96 yılındaki giriş de başlangıç sayılmıyor ama primler hizmet birleştirmesi ile kullanılıyor. Memuriyete başladığınız tarihe göre 25 yıl kesenek ödeyip 60 yaşında emekli olursunuz.