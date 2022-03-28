SSK, Bağkur ikramiyelerine 5'li formül! En az 1.496, en çok 2.500 lira olacak! Emekli, dul, yetim, engelli ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Maaş tutarı...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyeleri için araştırmalar hız kazandı. 2022 emekliye bayram ikramiyesi hakkında son dakika açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Nisan'ın son haftası verilmesi beklenen ikramiye için 5 formül gündeme geldi. Bunlara göre en az bin 496, en çok 2 bin 500 lira olabilecek. Peki, emekli, dul, yetim, engelli ne kadar ikramiye alacak? İşte merak edilenler!