SSK, Bağkur emekliye 1.200 TL İNTİBAK ZAMMI! 2000-2002-2005-2007-2008 sigortalılar TEK KADRODA! Maaşlara en az 6.700 TL ek ödeme, prim-hizmet yılı eşitliği...
Ocak ayı zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler şimdi Temmuz zammını merak etmeye başladı. Öte yandan 2000 yılı sonrası SSK ve Bağkur maaşlarında 1200-1300 TL arası artışın beklendiği İntibak yasası en çok aratılan konu başlıkları arasında yer aldı. Maaş zammı, 3600 ek gösterge, EYT dosyası derken gözler şimdi de İntibak yasasına çevrildi. Yasayla beraber prim eşitlemesi + aradaki maaş farklılığının giderilmesi ve 1300 TL'ye varan artışlar beklentiler arasında. Peki, İntibak yasası çıkacak mı 2023? 2000 sonrası intibak yasası Meclis'ten geçti mi? İşte merak edilenler...
Emekli maaşlarının netleşmesiyle birlikte intibak zammı hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "İntibak yasası çıkacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İntibak yasasının çıkmasıyla 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilecek, prim eşitlenecek, maaşlarda artış yaşanacak. İşte son gelişmeler...
İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI, 2000 SONRASI İNTİBAK YASASINDA SON DURUM NE?
Ankara kulislerinde konuşulduğu iddia edilen intibak yasasına ilişkin detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya açıkladı;
"Şimdi 2011 yılında 6111 sayılı bir intibak yasası çıkarıldı. Bu intibak yasasının çıkarılma nedeni 2000 yılı öncesi sigortalı olanların 2000 sonrası sigortalı olanların maaşlarına oranla ters yönde geride kaldığını gördük. Bu aylık bağlama oranlarından kaynaklı oldu.
Dolayısıyla bu intibak yasasıyla birlikte yaklaşık olarak 150 TL ile 350-400 TL arasında 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşlarına bir ilave getirdi.