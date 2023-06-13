SSK BAĞKUR emeklisine lokum gibi gelecek ikramiye müjdesi! Bayram öncesi 2 yeni formül işaret edildi! %25'le 2.500 TL + %50 ile en az 3.000 TL...
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emeklilere yönelik çifte müjde hazırlıkları başladı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi planlanırken SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine de erken maaş ödemesi yapılması gündeme geldi. Bu kapsamda "SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne zaman maaş ve ikramiye alacak?" sorusu da akıllarda yer alıyor. En merak edilen soru ise "İkramiyede artış olacak mı?" oldu. Uzman isimler artış formüllerini tek tek hesapladı.
13.06.2023 11:29 - Son Güncelleme: 13.06.2023 11:29
SSK BAĞKUR emeklisine lokum gibi gelecek ikramiye müjdesi! Bayram öncesi 2 yeni formül işaret edildi. Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere çifte müjde hazırlığı için harekete geçildi. Tüm emeklilere bayram öncesinde hem erken maaş hem ikramiye müjdesi verilmesi için düğmeye basıldı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi planlanıyor.
Bağ-Kur'lular her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylığını hesabında görürken, memur emeklilerinin maaş günü ayın 1'i ile 5'i arasında bulunuyor.