SSK BAĞKUR emeklisine lokum gibi gelecek ikramiye müjdesi! Bayram öncesi 2 yeni formül işaret edildi! %25’le 2.500 TL + %50 ile en az 3.000 TL...

SSK BAĞKUR emeklisine lokum gibi gelecek ikramiye müjdesi! Bayram öncesi 2 yeni formül işaret edildi. Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere çifte müjde hazırlığı için harekete geçildi. Tüm emeklilere bayram öncesinde hem erken maaş hem ikramiye müjdesi verilmesi için düğmeye basıldı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi planlanıyor.