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SSK BAĞKUR emeklisine kök maaş tablosu çıkarıldı! %4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne değişti! Ağustos ayında hesaplara en az...

16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı düzenlemesi bu ay Meclis'ten geçti ve hesaplara yatmaya başladı. Bu düzenleme ile emekli maaşlarına önemli bir artış yapılacak ve Temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak. Öte yandan maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 19.77 olan zam oranı 5.23 puanlık ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25'e çıkarıldı. Maaşlar ise ayın 17'sinden itibaren hesaplara geçmeye başladı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 08:36 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 08:36
SSK BAĞKUR emeklisine kök maaş tablosu çıkarıldı! %4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne değişti! Ağustos ayında hesaplara en az... 1

Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan düzenlemeyle birlikte ülkedeki 16 milyon emekliyi ilgilendiren emekli maaşı zammı gerçekleştirildi. Bu düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 19.77 oranında zam yapıldı. Ayrıca, bu zam oranına ek olarak 5.23 puanlık iyileştirme yapılarak zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Maaş ödemeleri 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara geçmeye başladı.

SSK BAĞKUR emeklisine kök maaş tablosu çıkarıldı! %4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne değişti! Ağustos ayında hesaplara en az... 2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU (TL)

KÖK AYLIK: 5.500,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.875,00
EK ÖDEME ( %4): 275,00
YATIRILACAK: 7.500

KÖK AYLIK: 5.550,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.937,50
EK ÖDEME ( %4): 277,50
YATIRILACAK: 7.500

SSK BAĞKUR emeklisine kök maaş tablosu çıkarıldı! %4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne değişti! Ağustos ayında hesaplara en az... 3

KÖK AYLIK: 5.600,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.000,00
EK ÖDEME ( %4): 280,00
YATIRILACAK: 7.500

KÖK AYLIK: 5.650,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.062,50
EK ÖDEME ( %4): 282,50
YATIRILACAK: 7.500


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