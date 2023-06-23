SSK BAĞKUR emeklisine ilaç gibi gelecek zam müjdesi verildi! 7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam geliyor! Refah payı dahil maaşlara en az...
Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı ve bu zam merakla bekleniyor. Temmuz ayında emekliler bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Bu zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olacak ve ayrıca ek iyileştirmeler de yapılacak. Emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranını kesinleştirmek için ise haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor.
23.06.2023 08:49 - Son Güncelleme: 23.06.2023 08:49
Emekliler temmuz ayında gerçekleşecek olan zam oranını merakla beklemeye başladı. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranı temel alınarak belirlenecek olan Temmuz zammı, emeklilere ek iyileştirmelerle birlikte değerlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ancak tam zam oranının kesinleştirilmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.