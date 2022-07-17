SSK, Bağkur emeklisi, memur, EYT’li, esnaf milyonları kapsıyor! 6 müjdeyle maaşlar artıyor! 08.09.1999 ve öncesinde sigortalılık başlangıcı bulunan...

Merhaba, annem vefat eden dedemden ve babamdan maaş almaktadır. 3. maaş hakkı kendi primi 570 gündür. 1800'e tamamlasak 3. maaş hakkı doğar mı? Annem 1972 doğumlu bu arada. Dedem yurtdışından emekliydi. Vefatının son zamanlarında maaş bağlanmıştı. Biz şimdi annemle başvuru yaparsak dedemin yurtdışı maaşını alma hakkı doğar mı? Bizleri yönlendirmenizi dikkatle bekliyoruz.

Anneniz emekli olursa eşinden almakta olduğu aylık kesilmez ancak dedenizden almakta olduğu aylık kesilebilir. Dedenizin sigortalılık statüsüne ve vefat tarihine de bakmak gerekir.