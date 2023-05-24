SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'na 2'si 1 arada ödeme yapılacak! SGK anlaşma sağladı! 7.500 TL alana 10 bin TL verilecek! 29-30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde...
Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren kişiler, emekli maaşlarına bağlı olarak değişen miktarlarda promosyon almaya hak kazanıyor. Bu bağlamda, mayıs ayı için yeni tutarlar bankalar tarafından belirlendi. Haziran ve Temmuz aylarında da ücretlerin yükseltilmesi bekleniyor. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte liste liste ödemeler...
Bankaların promosyon kampanyaları hala devam ediyor. Bu kampanyalar, emekliler, dul ve yetimler gibi grupların faydalanabileceği özel imkanlar sunuyor. Promosyon ödemeleri, banka ve alınan maaşa göre değişiklik gösteriyor. Bazı kampanyalar kapsamında, 10 bin liraya kadar ödeme alma fırsatı bulunuyor. Özellikle EYT'lilerin ilk maaşlarının yatırıldığı bankadan promosyonlarını kolaylıkla alabilecekleri belirtiliyor. İşte güncel ödeme miktarları...
Prim ve yıl şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapan EYT'liler maaşlarına kavuşuyor. Başvuran 1.7 milyon kişiden yaklaşık 1 milyonunun aylığı bağlanırken, kalanların işlemleri de bu ay tamamlanacak. Emekli aylığı bağlanan EYT'liler fark, peşin aylık ve ikramiye gibi ödemelerin yanı sıra promosyonunu da alacak.