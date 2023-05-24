SSK, Bağkur, Emekli Sandığı’na 2’si 1 arada ödeme yapılacak! SGK anlaşma sağladı! 7.500 TL alana 10 bin TL verilecek! 29-30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde...

Bankaların promosyon kampanyaları hala devam ediyor. Bu kampanyalar, emekliler, dul ve yetimler gibi grupların faydalanabileceği özel imkanlar sunuyor. Promosyon ödemeleri, banka ve alınan maaşa göre değişiklik gösteriyor. Bazı kampanyalar kapsamında, 10 bin liraya kadar ödeme alma fırsatı bulunuyor. Özellikle EYT'lilerin ilk maaşlarının yatırıldığı bankadan promosyonlarını kolaylıkla alabilecekleri belirtiliyor. İşte güncel ödeme miktarları...