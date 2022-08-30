SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkesi kapsıyor! Aile Bakanlığı'ndan emeklilere 5.400 TL ödeme! ATM veya PTT'den paranızı alın! 1 yıl boyunca...

Devlet tarafından dar gelirlilere sağlanan ödemeler büyük bir ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli, dul, yetimlere 7.200 TL tutarında destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek verilecek. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Peki, kimler bu ödemeden yararlanacak, şartlar neler? İşte merak edilen detaylar haberimizde...