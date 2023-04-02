SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'lilerin Nisan maaş takvimi netleşti! Emekliye 19.500 TL erken ödeme! O tarihte hesapta, Tahsis NO listesi geldi! 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
Nisan ayının gelmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarının yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. EYT'lilerin ilk maaş beklentisi ve emekli aylıklarının 7.500 TL'ye yükselmesiyle birlikte nisan ayı ödemeleri heyacanla bekleniyor. SSK, Bağkur, EYT ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre yatıyor. Ödemelerin bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Peki, emekli memur nisan ayı maaşları ne zaman yatacak? Nisan 2023 EYT, SSK, Bağkur, 4C, Emekli Sandığı maaşları hangi gün yatacak? İşte liste liste ödeme tarihleri...
02.04.2023 12:17 - Son Güncelleme: 02.04.2023 12:17
Emekli, memur maaş ödemeleri nisan ayıyla birlikte araştırılmaya başlandı. EYT düzenlemesiyle birlikte emekli olanların maaşları da bu ay içinde yatacak. Peki, Nisn ayı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'lilerin maaşları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
Her ay emekli maaşları belli tarihlerde, emeklilerin hesaplarına tahsis numaralarına göre yatırılıyor. Peki, EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak?
EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor.
Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.