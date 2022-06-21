SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Esnaf, EYT'li, memur, asgari ücretli herkesi kapsıyor! 7 güzel haber duyuruldu! 9.950 TL maaş...
Herkes bu soru ve cevaplara odaklandı. Tüm merak edilenler tek tek cevaplandı. SSK, Bağkur, EYT'li, memur, emekli, asgari ücretli herkesi kapsıyor. "3600 günle emekli olabilir miyim? Babamın emekli maaşını alabilir miyim? Emekli olduğumda babam ve annem Bağkur emeklisi bunlardan birine müracaat ettiğimde maaş bağlanır mı? Toplam 6300 gün SGK prim günüm var EYT çıkarsa hemen emekli olabilir miyim?2011 de emekli oldum ve emekli maaşım asgari ücretin altına düştü prim günüm 7600 gün. Emekli maaşını yükseltme şansım var mı? 1986 doğumluyum 13 yaşında ilk işe giriş tarihim 1998 Pirim gün sayım 3800 Ben EYT'li miyim veya ne zaman EYT'li olacağım?" gibi sorular vatandaşlar tarafından soruldu. İşte tüm merak edilenlerin yanıtı haberimizde!
İşçi, işveren, EYT'li, emekli, memur milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Çalışma hayatını ilgilendiren ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren birden fazla konu cevap buldu. Böylece çözüm bekleyen bütün konular sonuca ulaşmış olacak. "Toplam 6300 gün SGK prim günüm var EYT çıkarsa hemen emekli olabilir miyim? 2011 de emekli oldum ve emekli maaşım asgari ücretin altına düştü prim günüm 7600 gün. Emekli maaşını yükseltme şansım var mı?" İşte tüm sorular ve cevapları...
Adım Hümeyra Cumalı babamı 1984 yılında annemi de 2017 yılında kaybettim tek çocuklarıyım ve bekarım. 2017 annemin vefatıyla babamdan Bagkur ve annemden SSK maaşı bağlandı. Benim sorum bu yıl sonu SSK'dan benim emekliliğim geliyor ve ben yetim aylıklarının herhangi birini alabilir miyim? Şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılar.
Merhaba, 1984 yılında babanızdan tarafınıza bağlanan Bağkur kapsamında yetim aylığı devam edecektir. Annenizden almakta olduğunuz 4/A yetim aylığı kesilir.
Merhaba, 30 Mayıs 2022 tarihinde memurluktan emekli oldum. Ne zaman emekli maaşım bağlanır bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederim.
Merhaba, 4/a ve 4/b kapsamında hizmetleriniz yoksa eğer aylığınız ortalama 40 gün içerisinde bağlanacaktır. Ancak farklı statülerde çalışmalarınız mevcutsa bu süre 90 güne kadar çıkmaktadır. Aylığınızı bağlayacak kurum diğer hizmetlerinizin bulunduğu merkezlere yazı gönderiyor ve hizmetlerinizi istiyor. Hızlı sonuçlanması adına dosya memurunuzla görüşerek nereye yazı yazdığını öğrenin, sonra o yazı yazılan kurumlarla iletişime geçin. Daha hızlı sonuçlanacaktır.
Merhaba adım İbrahim Çalışkan. SGK tarafından sunulan emekli maaşı hesaplama robotunun yaptığı hesaplamalar doğru mudur acaba? Buradaki rakama güvenip emekli olmayı düşünüyorum. 200 -300 TL gibi farklılık olabilir ama fazlası olur mu diye size sormak istedim. Saygılarımla.
Merhaba, kurumun yayınlamış olduğu aylık hesaplama sistemi bire bir doğrudur. Ancak farklı statülerde hizmetleriniz mevcutsa hata olabilir. Yani siz 4/a aylık hesabından aylığınızı hesaplıyorsanız ve 4/b veya 4/c hizmetleriniz varsa bunları program dikkate almaz. Bu açıdan hata oluşabilir, ancak sadece 4/a hizmetiniz varsa emeklilik planınızı programa göre yapabilirsiniz.
28.09.1992 tarihinde 4/C işe girişim var ve 270 günüm var.01.09.1999 tarihinde 4/A işe girişim var ve 3731 günüm var. Doğum tarihim 17.09.1973 kadınım 3600 günle emekli olabilir miyim? Hangi tarihte olurum, ne kadar maaş alırım.
Merhaba, 3600 prim günüyle emeklilik şartları 3600 prim gününü doldurduğunuz tarihe göre belirlenmektedir. 3600 günü 23.05.2022 tarihinden önce tamamladıysanız 50, 24.05.2014 tarihinden sonra tamamladıysanız 58 yaşında 3600 günle emekli olabilirsiniz. Ara bir tarihte yerine getirdiyseniz aşağıdaki tablodan bakarak hesaplama yapabilirsiniz. Primleriniz asgari ücret üzerinden ödenmiş ise alacağınız aylık miktarı 2.500 TL olacaktır.