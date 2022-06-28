SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 6.000 TL ödeme! Bayram harçlığı gibi ATM'den alınacak! Tercihini yapmak yeterli! 2 gün kaldı...
Fırsat kapınızı çaldı çalacak! 2.500 TL'den 6.000 TL'ye kadar ödeme müjdesi! Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacak. Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 6 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar promosyon tekliflerinde güncellemeye gidiyor. İşte banka banka güncel emekli promosyon ödemeleri.
28.06.2022 15:57 - Son Güncelleme: 28.06.2022 15:57
Bankaların promosyon yarışı haziran ayında da tam gaz sürüyor. Bu kapsamda Henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 750 lira - 6.000 lira arası ödeme yapılıyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor. Ayrıca emekli arkadaşını getirene de 250 liraya kadar ödeme verilebiliyor. İşte merak edilenler...