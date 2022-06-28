SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 6.000 TL ödeme! Bayram harçlığı gibi ATM’den alınacak! Tercihini yapmak yeterli! 2 gün kaldı...

Bankaların promosyon yarışı haziran ayında da tam gaz sürüyor. Bu kapsamda Henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 750 lira - 6.000 lira arası ödeme yapılıyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor. Ayrıca emekli arkadaşını getirene de 250 liraya kadar ödeme verilebiliyor. İşte merak edilenler...