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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 6.000 TL ödeme! Bayram harçlığı gibi ATM'den alınacak! Tercihini yapmak yeterli! 2 gün kaldı...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 6.000 TL ödeme! Bayram harçlığı gibi ATM'den alınacak! Tercihini yapmak yeterli! 2 gün kaldı...

Fırsat kapınızı çaldı çalacak! 2.500 TL'den 6.000 TL'ye kadar ödeme müjdesi! Tercihini yapan SSK Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacak. Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 6 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar promosyon tekliflerinde güncellemeye gidiyor. İşte banka banka güncel emekli promosyon ödemeleri.

takvim.com.tr
28.06.2022 15:57 - Son Güncelleme: 28.06.2022 15:57
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 6.000 TL ödeme! Bayram harçlığı gibi ATM’den alınacak! Tercihini yapmak yeterli! 2 gün kaldı...

Bankaların promosyon yarışı haziran ayında da tam gaz sürüyor. Bu kapsamda Henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 750 lira - 6.000 lira arası ödeme yapılıyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor. Ayrıca emekli arkadaşını getirene de 250 liraya kadar ödeme verilebiliyor. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 6.000 TL ödeme! Bayram harçlığı gibi ATM’den alınacak! Tercihini yapmak yeterli! 2 gün kaldı...

Yeni emekli olduysanız, ilk maaşınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 6.000 TL ödeme! Bayram harçlığı gibi ATM’den alınacak! Tercihini yapmak yeterli! 2 gün kaldı...

Bu taşıma esnasında bankalar, 3 yıl kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapıyor. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızdan promosyonlu almış oluyorsunuz. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 yıl içinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 6.000 TL ödeme! Bayram harçlığı gibi ATM’den alınacak! Tercihini yapmak yeterli! 2 gün kaldı...

TABAN TUTARLAR NE KADAR?

Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasında olana 625 TL, 2 bin 500 TL üstü olana da 750 TL promosyon ödeniyor. Ancak bunlar taban tutarlar.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 6.000 TL ödeme! Bayram harçlığı gibi ATM’den alınacak! Tercihini yapmak yeterli! 2 gün kaldı...

Yani özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. Ayrıca emekliler 3 yıllık süreyi beklemeden yüksek promosyondan yararlanabiliyor. Bunun için emeklinin emekli maaşının yattığı bankayı değiştirmesi yeterli.

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