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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli maaşı alana 3.500 TL verilecek! Ödeme yapılıyor, 31 Kasım 2022'ye kadar...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli maaşı alana 3.500 TL verilecek! Ödeme yapılıyor, 31 Kasım 2022'ye kadar...

Ziraat Bankası yeni ayda kampanyalarına devam ediyor. Banka müşterileri için yeni bir açıklama yapıldı. Buna göre banka promosyon ödemelerinde 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL ödeme yapacak. İşte tüm detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
04.11.2022 09:38 - Son Güncelleme: 04.11.2022 09:39
Emekli maaşı alana 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Ödeme yapılıyor, 31 Kasım 2022’ye kadar...

Emekli maaşı alanlara müjdeli haber bankalardan geldi. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi ayrımlar yapılmadan tüm emekliler bu kampanyadan yararlanacak. Başvurmak için sadece müşteri olmak yeterli oluyor. İşte emeklilere özel yapılan kampanyalara dair merak edilenler....

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Emekli maaşı alana 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Ödeme yapılıyor, 31 Kasım 2022’ye kadar...

Ziraat Bankası emeklilere maaşa ek binlerce lira ödeyecek. Başvurusunu yapan emeklinin hesabına nakit yatırılacak.

Emekli maaşı alana 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Ödeme yapılıyor, 31 Kasım 2022’ye kadar...

Bankalar tarafından verilen promosyon ödemeleri emekliye ek gelir kapısı açıyor.

Emekli maaşı alana 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Ödeme yapılıyor, 31 Kasım 2022’ye kadar...

Milyonlarca emeklinin banka promosyonunda tutarlar güncellendi. Emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon imkanı sunulurken, önümüzdeki dönemde bankaların ödeyeceği rakamın artması bekleniyor.

Emekli maaşı alana 3.500 TL verilecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Ödeme yapılıyor, 31 Kasım 2022’ye kadar...

Bankaların emekli promosyonunda yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maaşa göre taban promosyon tutarlarını 1 Kasım itibariyle güncellemesinin ardından, bankalar da harekete geçti. Kampanyalar yenilendi.

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