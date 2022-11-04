SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli maaşı alana 3.500 TL verilecek! Ödeme yapılıyor, 31 Kasım 2022'ye kadar...
Ziraat Bankası yeni ayda kampanyalarına devam ediyor. Banka müşterileri için yeni bir açıklama yapıldı. Buna göre banka promosyon ödemelerinde 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL ödeme yapacak. İşte tüm detaylar haberimizde!
04.11.2022 09:38 - Son Güncelleme: 04.11.2022 09:39
Emekli maaşı alanlara müjdeli haber bankalardan geldi. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi ayrımlar yapılmadan tüm emekliler bu kampanyadan yararlanacak. Başvurmak için sadece müşteri olmak yeterli oluyor. İşte emeklilere özel yapılan kampanyalara dair merak edilenler....