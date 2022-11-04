SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı yok! Emekli maaşı alana 3.500 TL verilecek! Ödeme yapılıyor, 31 Kasım 2022'ye kadar...

Emekli maaşı alanlara müjdeli haber bankalardan geldi. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi ayrımlar yapılmadan tüm emekliler bu kampanyadan yararlanacak. Başvurmak için sadece müşteri olmak yeterli oluyor. İşte emeklilere özel yapılan kampanyalara dair merak edilenler....