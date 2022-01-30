SSK, Bağkur, Emekli Sandığı: 2022’de emekliye 12 bin 760 TL ödeme var! SGK imdada yetişti: Başvuran 10 günde maaşına kavuşuyor!

Bilindiği gibi her çalışanın düşü emekli olmaktır. Uzun yıllar çalışma yaşamında bulunan kişiler emeklilik için gün sayıyor. Emeklilik işlemlerinin uzaması durumunda vatandaşın mağdur olmaması için SGK bu kısımda devreye girdi. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret (12 bin 750 TL) alma şansına haiz oluyor. İşte emekli avans başvurularına dair merak edilenler haberimizde...