SSK, Bağkur, Emekli Sandığı: 2022'de emekliye 12 bin 760 TL ödeme var! SGK imdada yetişti: Başvuran 10 günde maaşına kavuşuyor!
Her çalışanın hayali bir gün emekli olup yüksek maaşla rahat etmektir. Uzun seneler boyunca gün sayanlar yıl, yaş ve prim şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapıyor. 1 hafta 10 gün içinde maaşına kavuşuyor. Ancak aylık bağlama işlemleri uzayanlar için SGK imdada yetişiyor. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret (12 bin 760 TL) ön ödeme, avans alma şansına sahip oluyor. Başvuranlar en geç 10 gün içinde emekli maaşını hesabında görüyor. Avansın aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, maaştan 1/4 (yüzde 25) oranında kesiliyor. Peki, emekli avansından kimler yararlanabilir? 12 bin 760 TL avans nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler!
30.01.2022 10:49
- Son Güncelleme: 30.01.2022 10:49
Bilindiği gibi her çalışanın düşü emekli olmaktır. Uzun yıllar çalışma yaşamında bulunan kişiler emeklilik için gün sayıyor. Emeklilik işlemlerinin uzaması durumunda vatandaşın mağdur olmaması için SGK bu kısımda devreye girdi. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı bir şekilde başvurarak, 3 net asgari ücret (12 bin 750 TL) alma şansına haiz oluyor. İşte emekli avans başvurularına dair merak edilenler haberimizde...
Emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. 3 şartı da sağlayanlar SGK'ya başvurup emekli maaşına kavuşuyor.