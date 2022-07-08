Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2022 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? 4A,4B,4C Emekli maaşları 9 Temmuz yarın yatar mı? Bayramda maaş farkları yatacak mı?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2022 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? 4A,4B,4C Emekli maaşları 9 Temmuz yarın yatar mı? Bayramda maaş farkları yatacak mı?

13 milyondan fazla emekli vatandaş maaş ödemeleri hakkında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada, emekli maaşlarının 9 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı'ndan önce veya sonra yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler!

takvim.com.tr
08.07.2022 21:09 - Son Güncelleme: 08.07.2022 21:10
4A,4B,4C Emekli maaşları 9 Temmuz yarın yatar mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2022 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayramda maaş farkları yatacak mı?

Gündemde 'Emekli maaşları ne zaman yatacak?' Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. 13 milyon emekli bu ay ikramiyelerine kavuştu. Bu noktada, zamlı emekli maaşlarının 9 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı'ndan sonra yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Bu bağlamda en çok araştırılan konular arasında "SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2022 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?" sorusu yer alıyor. İşte tüm merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
4A,4B,4C Emekli maaşları 9 Temmuz yarın yatar mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2022 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayramda maaş farkları yatacak mı?

EMEKLİ MAAŞI BUGÜN YAYAR MI? BAYRAMDAN ÖNCE...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren alacaklar. Emekli maaş ödemesinin bayramdan önce yapılacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte ödeme günleri:

4A,4B,4C Emekli maaşları 9 Temmuz yarın yatar mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2022 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayramda maaş farkları yatacak mı?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.

4A,4B,4C Emekli maaşları 9 Temmuz yarın yatar mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2022 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayramda maaş farkları yatacak mı?

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

4A,4B,4C Emekli maaşları 9 Temmuz yarın yatar mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2022 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayramda maaş farkları yatacak mı?

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

SON DAKİKA