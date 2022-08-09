SSK, Bağkur, 4C'liye rekor promosyon! Emekliye 8 bin 250 TL verilecek! ATM'den para çeken 1 dakikada çift maaş ile eve dönecek! Onay aldığında 3 günde...

ING'DEN 8.250 TL'YE VARAN REKOR PROMOSYON

ING Türkiye emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanacak. Müşterilerinin iş ve özel yaşamlarında her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen ING Türkiye, emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Bankadan yapılan açıklamaya göre emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor. Emekliler ayrıca, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon hakkı elde ediyor. Böylelikle emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.

