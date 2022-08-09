SSK, Bağkur, 4C'liye rekor promosyon! Emekliye 8 bin 250 TL verilecek! ATM'den para çeken 1 dakikada çift maaş ile eve dönecek! Onay aldığında 3 günde...
Bankaların promosyon kampanyaları iyice hareketlendi. Emekli müşteri çekmek isteyen bankalar ödemeyi artırdı. 7 bin lira ve üzeri ödeme yapan banka sayısı 5'e yükseldi. Emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? Emekli promosyon ödemesi almak için gerekli şartlar neler? İşte merak edilenler!
Bankaların emekli maaş müşterilerine verdikleri promosyonlarda yeni rekor tutar belli oldu. Bankalar doğrultusunda emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oluyor. Bu promosyon kampanyalarından bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar. Ağustos ayında promosyon ödemelerine güncelleme geldi. 5 bankanın ödemesi 7 bin lirayı aştı. Bu kapsamda kimi bankalar hiçbir ek koşul aramadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri? İşte merak edilenler...
* AKBANK: Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.
ING'DEN 8.250 TL'YE VARAN REKOR PROMOSYON
ING Türkiye emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanacak. Müşterilerinin iş ve özel yaşamlarında her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen ING Türkiye, emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Bankadan yapılan açıklamaya göre emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor. Emekliler ayrıca, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon hakkı elde ediyor. Böylelikle emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.