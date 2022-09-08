SSK, Bağkur, 4C'liye EYLÜL'de rekor promosyon! Emekliye 10.000 TL verilecek! ATM'den para çeken çift maaşla eve dönüyor! Onaydan sonra 3 gün içinde...

Emekli promosyon ödemelerinde Eylül kampanyaları vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bankalar kendi aralarında yarışa girdi. Bu kampanya kapsamında 8 bin liraya varan promosyon verilirken, bazı bankalar emekli yakınını getirene 10 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Promosyonlarda kimi bankalar hiçbir ek koşul aramadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? İşte banka banka emekli promosyon miktarları...