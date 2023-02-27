SSK, Bağkur, 4C'liye EK 4.125 TL ödeme! Emekliler 3 maaşı tek seferde alacak! 2008 öncesi- 2008 sonrası sigortalılar dikkat! 1800+900 gün prim şartıyla...
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belli şartları sağlayan emeklilere çift maaş veya 3 maaş alma hakkı tanıyor. Bu şekilde emekliler kazançlarını 3'e katlayabiliyorlar. Birden fazla emekli maaşının nasıl alınabileceğine dair SGK kuralları tek tek açıkladı. SSK(4A), Bağ-Kur(4B) veya Emekli Sandığı(4C) sigortası olan kişiler için ayrım yapılmıyor. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir? İşte merak edilenler...
Yasalarımıza göre vefat eden sigortalıların yakınlarına ölüm maaşı bağlanıyor., Hem sigortalının eşi hem de çocukları belli şartlarda bu maaşı alıyorlar. Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimler ise belli şartlar dahilinde maaş alabiliyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen babadan maaş alınıp alınmayacağı. Bu konuya biraz daha yakından bakalım.
2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydiler. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi ve yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor. Yani hem eşini hem babasını kaybeden bir kadın 2008 sonrası bunlardan sadece birisinin maaşını alabiliyor. Fakat bazı istisnalar da bulunuyor.