SSK, Bağkur, 4C’liye 6.000 TL Kurban parası verilecek! Temmuz’da emekliye 1100 TL+ 4118 TL+ 6.000 TL ek ödeme! 7/24 ATM’den çekebilirsiniz!

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli için önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda ikramiye, promosyon ve maaşlar araştırılıyor. Milyonlarca emekliye ödenen promosyon ve ikramiye gibi ödemeler belli şartlarda yeni emekli olan vatandaşlara da veriliyor. Burada önemli olan tarih ise emeklilik kararının alındığı tarih. Peki, en yüksek promosyon ödemesini hangi banka veriyor? İşte Haziran ayı kampanyaları!