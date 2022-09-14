SSK, Bağkur, 4C'liye 3 yılda 1 kez kazandıracak! 15 bin TL'yi aşacak! Emekli promosyonuna Ocak 2023'te %65 zam hesabı! TEB, Yapı Kredi, HSBC, Garanti BBVA...
Emekli kişilere ücretlerini bir bankaya taşımaları gidişatında promosyon ödemesi yapılıyor. 2022 senesinde miktarları güncellenen promosyon ödemeleri daha cazip hale geldi. Ocak ayında yapılacak maaş zammının yanında promosyon ödemelerine de yapılan zamma göre ayar verilecek. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte merak edilen detaylar...
Bilindiği üzere her sene Ocak ve Temmuz aylarında emekli vatandaşların maaşlarına zam yapılıyor. Ayrıca her yıl iki bayram öncesi hesaplarına ikramiye ödemesi yapılıyor. Milyonlarca emeklinin Ocak ayı zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken 3'lü kazanç fırsatı da yüzleri güldürecek. Henüz promosyon almamış olanlar bankalardan birini seçip 3 yıl taahüt vererek promosyon alma şansına sahip olabiliyor. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte promosyon miktarı artacak. Peki, en yüksek promosyon ödemesi veren hangi banka? İşte banka banka promosyon ödeme miktarı!
EMEKLİ PROMOSYONU EK ÖDEMELERLE 10 BİN TL'Yİ BULUYOR
Yüzde 42,35 Temmuz maaş zammı ve Ocak 2023 zammını hesap eden özel bankalarda emekli maaşı taşıma işlemi sonrası promosyon 8.000 TL'nin üzerine çıkarken aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor.
OCAK AYINDA PROMOSYONLAR ARTACAK!
Ocak ayı emekli maaşlarına yapılacak zamla birlikte promosyon ödemelerinde de artış bekleniyor. Temmuz ayında maaşlara gelen yüzde 40'ın üzerinde zam sonrası emekli promosyonları 10 bin TL'ye dayandı. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte promosyon ödemelerinin 15 bin TL'yi aşacağı öne sürülüyor.
Temmuz ayında uygulanan emekli maaş zammıyla birlikte emekli promosyonları özel bankalar arasındaki yarışı körükledi. Hal böyle olunca emeklilere ödenecek rakam 10 bin TL'ye dayandı.