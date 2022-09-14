SSK, Bağkur, 4C'liye 3 yılda 1 kez kazandıracak! 15 bin TL'yi aşacak! Emekli promosyonuna Ocak 2023'te %65 zam hesabı! TEB, Yapı Kredi, HSBC, Garanti BBVA...

Bilindiği üzere her sene Ocak ve Temmuz aylarında emekli vatandaşların maaşlarına zam yapılıyor. Ayrıca her yıl iki bayram öncesi hesaplarına ikramiye ödemesi yapılıyor. Milyonlarca emeklinin Ocak ayı zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken 3'lü kazanç fırsatı da yüzleri güldürecek. Henüz promosyon almamış olanlar bankalardan birini seçip 3 yıl taahüt vererek promosyon alma şansına sahip olabiliyor. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte promosyon miktarı artacak. Peki, en yüksek promosyon ödemesi veren hangi banka? İşte banka banka promosyon ödeme miktarı!