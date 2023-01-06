SSK, Bağkur, 4C'liye 13 bin TL ödeme! Ocak 2023 emekli promosyon ücret bakiyesi değişti! Halkbank, Ziraat, Yapı kredi, Kuveyt Türk, ING, İŞ...
Ocak ayında emekli ve memura yapılan zamların ardından gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Bankalar belirlenen taban tutarların üzerinde promosyon ödemesi sağlıyor. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bankaların promosyon rekabeti kızışacak. Bazı bankalardan ilk atak geldi. 1-31 Ocak tarihine kadar geçerli kampanyalar duyuruldu. Peki, Ocak 2023'te hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? İşte banka banka en güncel promosyon ödeme tablosu!
Promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Ocak ayının gelmesiyle birlikte emekli promosyon ödemeleri hakkında yeni güncellemeler merak edildi. Peki, Ocak 2023'te hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? Emekli promosyon 2023 en yüksek hangi banka? İşte banka banka güncel promosyon ödeme tablosu!
EYT'LİYE 7 KAZANÇ BİRDEN
EYT'lilerin elde edeceği emekli aylığı, ek maaş, kıdem tazminatı, izin parası, banka promosyonu, emlak vergisi muafiyeti ve bayram ikramiyesi kazançları ile ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"10 BİN TL'Yİ GEÇMESİNİ BEKLİYORUM"
Çünkü yeni müşteriler geliyor ve bir rekabet başladı. Orada da şu anda 7.500 TL olan promosyon parasının 10 bin TL'yi geçmesini ben bekliyorum.
EYT'Lİ PROMOSYON İÇİN NASIL YOL İZLEYECEK?
Şunu yapacağız EYT'li olarak emeklilik işlemlerine başvururken bir banka ve şubesini seçeceğiz. Gideceğiz ilk maaşımızı oradan alacağız sonra o bankayla görüşeceğiz diyeceğiz ki biz sizden almaya devam ediyoruz o zaman promosyonumuzu verin orada da 10 bin TL'yi geçeceğini düşünüyorum.